Что случилось с секретарем Ким? Серия 7
Wink
Сериалы
Что случилось с секретарем Ким?
1-й сезон
7-я серия
9.52018, Kimbiseoga wae geureolkka?
Мелодрама16+

Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умeн и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb