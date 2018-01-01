Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умeн и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.



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