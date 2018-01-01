Что случилось с секретарем Ким? Серия 11
Wink
Сериалы
Что случилось с секретарем Ким?
1-й сезон
11-я серия
9.52018, Kimbiseoga wae geureolkka?
Мелодрама16+

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Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умeн и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.

Сериал Что случилось с секретарем Ким? Серия 11 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb