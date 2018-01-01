9.52018, Kimbiseoga wae geureolkka?
Мелодрама16+
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Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умeн и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ПЧРежиссёр
Пак
Чун-хва
- ЧДРежиссёр
Чхве
Джи-ён
- ПСАктёр
Пак
Со-джун
- ПМАктриса
Пак
Мин-ён
- ХЧАктёр
Хван
Чхан-сон
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-хван
- ПЕАктриса
Пхё
Е-джин
- КХАктриса
Ким
Хе-ок
- КБАктёр
Ким
Бён-ок
- КГАктёр
Кан
Ги-ён
- КХАктёр
Кан
Хон-сок
- ХБАктриса
Хван
Бо-ра
- ПССценарист
Пэк
Сон-у
- ЧБСценарист
Чхве
Бо-рим
- ЧГСценарист
Чон
Гён-юн
- МСПродюсер
Мун
Сок-хван
- ПСОператор
Пак
Сон-ён