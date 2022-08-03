9.52018, Kimbiseoga wae geureolkka?
Мелодрама16+
Что случилось с секретарем Ким? (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+66 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+70 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+71 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+73 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+72 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+76 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+73 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+73 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+74 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+77 мин
Что случилось с секретарем Ким?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Богатый наследник Ли Ен-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умeн и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ПЧРежиссёр
Пак
Чун-хва
- ЧДРежиссёр
Чхве
Джи-ён
- ПСАктёр
Пак
Со-джун
- ПМАктриса
Пак
Мин-ён
- ХЧАктёр
Хван
Чхан-сон
- ЛТАктёр
Ли
Тхэ-хван
- ПЕАктриса
Пхё
Е-джин
- КХАктриса
Ким
Хе-ок
- КБАктёр
Ким
Бён-ок
- КГАктёр
Кан
Ги-ён
- КХАктёр
Кан
Хон-сок
- ХБАктриса
Хван
Бо-ра
- ПССценарист
Пэк
Сон-у
- ЧБСценарист
Чхве
Бо-рим
- ЧГСценарист
Чон
Гён-юн
- МСПродюсер
Мун
Сок-хван
- ПСОператор
Пак
Сон-ён