Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
Wink
Сериалы
Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры
2024, Kui cheng shou fu cong you xi kai shi 1 сезон
Мультсериалы, Комедия12+

Проиграйте, чтобы разбогатеть с самого начала игры (мультсериал, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пэй Цянь воспринимается окружающими как доброжелательный и успешный руководитель. Но никто не догадывается, что его истинная цель — потерять деньги.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb