9.42018, 100 days my prince (Baekilui nanggunnim) 2 сезона
Мелодрама, Исторический16+
Муж на 100 дней (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+73 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+68 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+69 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+73 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+75 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+77 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+76 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+74 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+75 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+73 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+79 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+76 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+81 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+81 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+85 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+86 мин
Муж на 100 дней
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Времена правления династии Чосон. В стране засуха, что грозит обернуться голодом и беспорядками. Чтобы задобрить Небеса, наследный принц Ли Юль приказал выдать замуж всех вдов. Хон-сим вполне устраивал статус вдовы, однако теперь ей придется выйти замуж.В это время на Ли Юля совершается покушение, он остается в живых, но теряет память. Появление в деревне беспамятного дурачка дает Хон-сим шанс, и она объявляет его своим избранником. Так наследный принц становится женатым простолюдином по имени Вон-дык.
Что же будет, когда он вспомнит, кем является на самом деле?
Все сезоны сериала Муж на 100 дней смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Мелодрама
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb