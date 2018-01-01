Муж на 100 дней (сериал, 2018) смотреть онлайн

Времена правления династии Чосон. В стране засуха, что грозит обернуться голодом и беспорядками. Чтобы задобрить Небеса, наследный принц Ли Юль приказал выдать замуж всех вдов. Хон-сим вполне устраивал статус вдовы, однако теперь ей придется выйти замуж.В это время на Ли Юля совершается покушение, он остается в живых, но теряет память. Появление в деревне беспамятного дурачка дает Хон-сим шанс, и она объявляет его своим избранником. Так наследный принц становится женатым простолюдином по имени Вон-дык.



Что же будет, когда он вспомнит, кем является на самом деле?



