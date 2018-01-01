Муж на 100 дней (сериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Муж на 100 дней. Сезон 1. Серия 15
9.42018, 100 days my prince (Baekilui nanggunnim)
Мелодрама, Исторический16+

Чосон. В стране засуха, что грозит обернуться голодом. Чтобы задобрить небеса, наследный принц Ли Юль приказывает выдать замуж всех вдов. Хон-щим вполне устраивал статус вдовы, но теперь ей придется найти себе мужа. А после неудавшегося покушения Ли Юль падает со скалы и теряет память. Появление в деревне беспамятного дурачка Хон-щим решает использовать в своих интересах и объявляет парня своим избранником. Так наследный принц становится женатым простолюдином по имени Вон-дык.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb