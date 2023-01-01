Вспыльчивый священник (Сериал 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Ким Хэ-иль - католической священник, бывший военный. Он до сих пор не может простить себе ошибку, из-за которой погибли невинные люди. К тому же у Хэ-иля серьезные проблемы с управлением гневом. Малейшая мелочь может вывести его из себя. Однажды он сталкивается с не менее темпераментным прокурором Пак Кен-сон, которая за словом в карман не лезет. Вместе они начинают расследовать дело об убийстве наставника Хэ-иля. К ним присоединяется детектив-растяпа Гу Дэ-ен из полицейского участка Гудам.



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