Вспыльчивый священник (Сериал 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+59 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Ким Хэ-иль - католической священник, бывший военный. Он до сих пор не может простить себе ошибку, из-за которой погибли невинные люди. К тому же у Хэ-иля серьезные проблемы с управлением гневом. Малейшая мелочь может вывести его из себя. Однажды он сталкивается с не менее темпераментным прокурором Пак Кен-сон, которая за словом в карман не лезет. Вместе они начинают расследовать дело об убийстве наставника Хэ-иля. К ним присоединяется детектив-растяпа Гу Дэ-ен из полицейского участка Гудам.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Криминал, Детективы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb