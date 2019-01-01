Вспыльчивый священник. Серия 8
Wink
Сериалы
Вспыльчивый священник
1-й сезон
8-я серия
9.32019, Yeolhyeolsaje
Комедии, Криминал16+

Вспыльчивый священник (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb