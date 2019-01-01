9.32019, Yeolhyeolsaje
Комедия, Детектив16+
Вспыльчивый священник (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.
Сериал Вспыльчивый священник 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Криминал, Детектив
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb