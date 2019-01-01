Вспыльчивый священник (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Вспыльчивый священник. Серия 3
9.32019, Yeolhyeolsaje
Комедия, Криминал16+

О сериале

У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb