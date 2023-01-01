WinkСериалыВспыльчивый священник1-й сезон
Вспыльчивый священник (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
9.32019, Yeolhyeolsaje 20 серий
Комедии, Детективы16+
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+59 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+60 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+61 мин
Вспыльчивый священник
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Криминал, Детективы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb