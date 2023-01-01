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Вспыльчивый священник
1-й сезон

Вспыльчивый священник (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.32019, Yeolhyeolsaje 20 серий
Комедии, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У католического священника Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Ему приходится объединиться с полицейским детективом для расследования убийства старшего пастора.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb