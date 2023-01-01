Цветок зла (Сериал 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Можно ли жить под одной крышей с человеком и ничего о нем не знать? Об этом расскажет дорама «Цветок зла», смотреть которую вы можете на Wink уже сейчас.



Чха Чжи Вон, женщина-детектив, замужем за Пэк Хи Соном, с которым они воспитывают чудесную шестилетнюю дочь. В какой-то момент коллеги по работе начинают расследование серии загадочных убийств, и Чжи Вон, которая считала свою семью идеальной, начинает подозревать, что ее любящий муж на самом деле может быть совсем не тем, кем он казался ей все годы совместной жизни…



Подтвердятся ли подозрения детектива? Кем на самом деле окажется Хи Сон? Значит ли это, что и ее собственная семья теперь в опасности? Ответы на эти вопросы — в дораме «Цветок зла».



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