Цветок зла (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Цветок зла
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+68 мин
Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
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Цветок зла
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Цветок зла
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Цветок зла
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+76 мин
Цветок зла
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+80 мин
Цветок зла
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Внешне они — идеальная семья, но сколько тайн эта пара скрывает друг от друга? 1 сезон дорамы «Цветок зла» расскажет невероятную историю о двух людях, каждый из который хранит множество секретов.
Чха Чжи Вон все завидуют: ее семейная жизнь выглядит так, будто сошла с картинки журнала. Любящий муж, красавица дочь, идеальный брак. Однако на работе у Чжи Вон не все так идеально: коллеги сталкиваются с серией жестоких убийств, зацепо�к для которых пока нет. Однако у Чжи Вон есть некоторые подозрения: возможно, ее муж — не тот, за кого себя выдавал все эти годы...
Сумеет ли Чжи Вон найти настоящего убийцу? Кем на самом деле является ее муж и что он прячет от нее? Ответы на этот вопрос даст дорама «Цветок зла» — 1 сезон смотреть можно на Wink.
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