Странная легенда династии Тан
Wink
Сериалы
Странная легенда династии Тан
9.02022, Tang chao gui shi lu 1 сезон
Ужасы, Боевик18+
Серия в подписке «viju+»

Странная легенда династии Тан (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой генерал и опытный следователь объединяются, чтобы раскрыть серию загадочных преступлений. Остросюжетная детективно-мистическая дорама, новые серии — каждую неделю!

Страна
Китай
Жанр
Мистика, Фантастика, Ужасы, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.4 IMDb