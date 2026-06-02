Странная легенда династии Тан. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Странная легенда династии Тан
1-й сезон
3-я серия
9.02022, Tang chao gui shi lu
Ужасы, Боевик18+
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Странная легенда династии Тан (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Командир Лу из императорской гвардии работает с шерифом Су, последним учеником детектива Ди, над расследованием серии исчезновений невест в Чанъане. Затем они вместе расследуют все новые и новые странные дела эпохи династии Тан.

Страна
Китай
Жанр
Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.4 IMDb