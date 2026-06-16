9.12022, Tang chao gui shi lu
Ужасы, Боевик18+
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Странная легенда династии Тан (сериал, 2022) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 14
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 15
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 17
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 18
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 19
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 21
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 24
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 25
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 26
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 27
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 28
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 29
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 30
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 31
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 32
- 18+46 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 33
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 34
- 18+47 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 35
- 18+49 мин
Странная легенда династии Тан
Сезон 1 Серия 36
О сериале
Командир Лу из императорской гвардии работает с шерифом Су, последним учеником детектива Ди, над расследованием серии исчезновений невест в Чанъане. Затем они вместе расследуют все новые и новые странные дела эпохи династии Тан.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb