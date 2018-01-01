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Странная легенда династии Тан
Актёры и съёмочная группа сериала «Странная легенда династии Тан»

Актёры и съёмочная группа сериала «Странная легенда династии Тан»

Актёры

Ян Сюйвэнь

Ян Сюйвэнь

Yang Xuwen
АктёрLu Lingfeng
Чжан Цзыцзянь

Чжан Цзыцзянь

Zhang Zijian
АктёрPei Jian
Галлен Ло

Галлен Ло

Gallen Law
АктёрEmperor
Лю Чжиян

Лю Чжиян

Liu Zhiyang
АктёрRoyal Prince
Яо Аньлянь

Яо Аньлянь

Yao Anlian
АктёрYuan Lai
Ван Цзиньсун

Ван Цзиньсун

Wang Jinsong
АктёрZhong Boqi
Фань Мин

Фань Мин

Fan Ming
АктёрMeng Donglao