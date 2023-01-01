Любовь напрокат
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Любовь напрокат

Любовь напрокат (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Kiralık Aşk 2 сезона
Комедии, Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

Ромком о страстной любви молодых людей из разных слоев общества на фоне красивых видов Стамбула от создателей «Ветреного» и «Светлячка».

Дефне — обычная девушка, которая работает официанткой в ресторане и умеет находить счастье в мелочах. Она остро нуждается в денежных средствах, но не теряет надежды на лучшую жизнь. Омер — преуспевающий бизнесмен и дизайнер, создавший с нуля собственную компанию по производству и продаже женской обуви. Его тетя упорно желает найти ему невесту любым способом, и неожиданная встреча Омера и Дефне становится идеальным поводом предложить девушке сделку.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb