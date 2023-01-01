Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение истории любви между богатым владельцем обувной фабрики и бедной официанткой. Сериал «Любовь напрокат» (2 сезон) доступен в отличной озвучке и хорошем качестве на Wink. Еще больше драмы, романтики и смеха в известном турецком хите от создателей «Светлячка».



Во втором сезоне �прошло уже более года с тех пор, как Омер аннулировал брак и уехал в Италию, оставив печальную и разбитую Дефне в одиночестве. Девушка нашла утешение в работе и стала успешным менеджером в компании, специализирующейся на продаже брендовой обуви и аксессуаров. Однако, когда Омер неожиданно возвращается на родину, старые чувства вспыхивают с новой силой.



Готова ли Дефне простить любимого после всего, что произошло, узнаете в захватывающей мелодраме «Любовь напрокат». Турецкий сериал смотреть онлайн в русской озвучке вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!



Сериал Любовь напрокат 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.