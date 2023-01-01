Любовь напрокат. Сезон 2
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Любовь напрокат
2-й сезон

Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

9.12015, Kiralık Aşk 54 серии
Комедии, Мелодрамы18+
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2-й сезон

Сюжет

Продолжение истории любви между богатым владельцем обувной фабрики и бедной официанткой. Сериал «Любовь напрокат» (2 сезон) доступен в отличной озвучке и хорошем качестве на Wink. Еще больше драмы, романтики и смеха в известном турецком хите от создателей «Светлячка».

Во втором сезоне прошло уже более года с тех пор, как Омер аннулировал брак и уехал в Италию, оставив печальную и разбитую Дефне в одиночестве. Девушка нашла утешение в работе и стала успешным менеджером в компании, специализирующейся на продаже брендовой обуви и аксессуаров. Однако, когда Омер неожиданно возвращается на родину, старые чувства вспыхивают с новой силой.

Готова ли Дефне простить любимого после всего, что произошло, узнаете в захватывающей мелодраме «Любовь напрокат». Турецкий сериал смотреть онлайн в русской озвучке вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb