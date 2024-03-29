Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Ромком о страстной любви молодых людей из разных слоев общества на фоне красивых видов Стамбула от создателей «Ветреного» и «Светлячка». Дефне — обычная девушка, которая работает официанткой в ресторане и умеет находить счастье в мелочах. Она остро нуждается в денежных средствах, но не теряет надежды на лучшую жизнь. Омер — преуспевающий бизнесмен и дизайнер, создавший с нуля собственную компанию по производству и продаже женской обуви. Его тетя упорно желает найти ему невесту любым способом, и неожиданная встреча Омера и Дефне становится идеальным поводом предложить девушке сделку. Сможет ли хитрая интрига вылиться в большое и светлое чувство, узнаете в мелодраме «Любовь напрокат» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть онлайн только на видеосервисе Wink!

