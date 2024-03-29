Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 2 серия 51 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ромком о страстной любви молодых людей из разных слоев общества на фоне красивых видов Стамбула от создателей «Ветреного» и «Светлячка». Дефне — обычная девушка, которая работает официанткой в ресторане и умеет находить счастье в мелочах. Она остро нуждается в денежных средствах, но не теряет надежды на лучшую жизнь. Омер — преуспевающий бизнесмен и дизайнер, создавший с нуля собственную компанию по производству и продаже женской обуви. Его тетя упорно желает найти ему невесту любым способом, и неожиданная встреча Омера и Дефне становится идеальным поводом предложить девушке сделку. Сможет ли хитрая интрига вылиться в большое и светлое чувство, узнаете в мелодраме «Любовь напрокат» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть онлайн только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ДЯРежиссёр
Деврим
Яльчин
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- БААктёр
Барыш
Ардуч
- СБАктёр
Салих
Бадемджи
- СОАктриса
Синем
Озтюрк
- НКАктриса
Нергис
Кумбасар
- ЛЮАктёр
Левент
Юльген
- ОААктёр
Осман
Акча
- ОБАктёр
Онур
Бююктопчу
- МГАктриса
Мелиса
Гиз Дженгиз
- КФАктёр
Керем
Фыртына
- СЙАктриса
Санем
Йелес
- ИКАктёр
Исмаил
Карагез
- МАСценарист
Мерич
Аджеми
- СКПродюсер
Салих
Караман
- ХПХудожник
Хактан
Пак