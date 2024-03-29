Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 2 серия 49 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 1
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 4
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 5
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 6
- 18+46 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 7
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 8
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 9
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 10
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 11
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 12
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 13
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 14
- 18+39 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 15
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 16
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 17
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 18
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 19
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 20
- 18+48 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 21
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 22
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 23
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 24
- 18+55 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 25
- 18+44 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 26
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 27
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 28
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 29
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 30
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 31
- 18+44 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 32
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 33
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 34
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 35
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 36
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 37
- 18+40 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 38
- 18+41 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 39
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 40
- 18+39 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 41
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 42
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 43
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 44
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 45
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 46
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 47
- 18+40 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 48
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 49
- 18+43 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 50
- 18+45 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 51
- 18+42 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 52
- 18+40 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 53
- 18+40 мин
Любовь напрокат
Сезон 2 Серия 54
О сериале
Ромком о страстной любви молодых людей из разных слоев общества на фоне красивых видов Стамбула от создателей «Ветреного» и «Светлячка». Дефне — обычная девушка, которая работает официанткой в ресторане и умеет находить счастье в мелочах. Она остро нуждается в денежных средствах, но не теряет надежды на лучшую жизнь. Омер — преуспевающий бизнесмен и дизайнер, создавший с нуля собственную компанию по производству и продаже женской обуви. Его тетя упорно желает найти ему невесту любым способом, и неожиданная встреча Омера и Дефне становится идеальным поводом предложить девушке сделку. Сможет ли хитрая интрига вылиться в большое и светлое чувство, узнаете в мелодраме «Любовь напрокат» — турецкий сериал на русском языке можно смотреть онлайн только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ДЯРежиссёр
Деврим
Яльчин
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- БААктёр
Барыш
Ардуч
- СБАктёр
Салих
Бадемджи
- СОАктриса
Синем
Озтюрк
- НКАктриса
Нергис
Кумбасар
- ЛЮАктёр
Левент
Юльген
- ОААктёр
Осман
Акча
- ОБАктёр
Онур
Бююктопчу
- МГАктриса
Мелиса
Гиз Дженгиз
- КФАктёр
Керем
Фыртына
- СЙАктриса
Санем
Йелес
- ИКАктёр
Исмаил
Карагез
- МАСценарист
Мерич
Аджеми
- СКПродюсер
Салих
Караман
- ХПХудожник
Хактан
Пак