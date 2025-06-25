Любовь напрокат (сериал, 2015) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Обаятельный турецкий ромком о любви, семье и поиске счастья со звездой хитов «Алп-Арслан: Великий Сельджук» и «Ворон» Барышем Ардучем. Не пропустите один из самых популярных проектов Турции последних лет — сериал «Любовь напрокат», 1 сезон, онлайн ждет вас в высоком качестве на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Дефне — девушкой, столкнувшейся с черной полосой в жизни: ее семье угрожает выселение из-за долгов, брат задолжал крупную сумму бандитам, а она сама получила выговор от начальника за опоздание. В попытке решить эти проблемы Дефне соглашается на предложение богатой женщины, которая ищет невесту для своего племянника. Задача бедняжки — завоевать сердце убежденного холостяка по имени Омер и довести отношения до свадьбы. Однако все усложняется, когда Дефне начинает по-настоящему влюбляться в парня.
Насладитесь незабываемыми эмоциями вместе с нашим видеосервисом и скорее включайте романтическую историю «Любовь напрокат». Сериал турецкий на русском языке онлайн доступен прямо сейчас на Wink!
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шенол
Сонмез
- ДЯРежиссёр
Деврим
Яльчин
- ЭСАктриса
Эльчин
Сангу
- БААктёр
Барыш
Ардуч
- СБАктёр
Салих
Бадемджи
- СОАктриса
Синем
Озтюрк
- НКАктриса
Нергис
Кумбасар
- ЛЮАктёр
Левент
Юльген
- ОААктёр
Осман
Акча
- ОБАктёр
Онур
Бююктопчу
- МГАктриса
Мелиса
Гиз Дженгиз
- КФАктёр
Керем
Фыртына
- СЙАктриса
Санем
Йелес
- ИКАктёр
Исмаил
Карагез
- МАСценарист
Мерич
Аджеми
- СКПродюсер
Салих
Караман
- ХПХудожник
Хактан
Пак