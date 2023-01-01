Штисель
Wink
Сериалы
Штисель
8.12013, Shtisel 3 сезона
Драмы18+
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Штисель (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
Израиль
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb