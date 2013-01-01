Штисель (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту.
Сериал Штисель 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb