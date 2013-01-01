Штисель. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Штисель
1-й сезон
6-я серия
8.12013, Shtisel
Драмы18+
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Штисель (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту.

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Информация

Страна
Израиль
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb