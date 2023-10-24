Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту. Смотрите сериал «Штисель» в подписке Amediateka на Wink.

