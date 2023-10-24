Штисель. Сезон 1
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Штисель
1-й сезон

Штисель (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.02013, Shtisel 12 серий
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Cериал, переносящий нас в ортодоксальный мир квартала Меа Шеарим. Акива Штисель влюбляется в молодую вдову с ребёнком. Это не вписывается в планы его отца, подыскивающего сыну подходящую невесту. Смотрите сериал «Штисель» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb