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Лучшее из новинок
7.5
Чокнутые
2024, 98 мин
6.8
Зло: Новая глава
2024, 97 мин
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
8.4
Василий
2024, 107 мин
6.5
Эксперимент «Петля времени»
2024, 93 мин
6.1
Стрелок
2024, 100 мин
8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
2024, 104 мин
8.5
Парни с тату. Прямо в сердце
2025, 89 мин
8.4
Агент на уикенд
2024, 96 мин
9.4
Капитан Крюк
2024, 92 мин
6.7
Охота на волков
2024, 84 мин
8.0
Ты умрешь через 6 часов
2024, 87 мин
7.6
Расхитители гробниц. Страж императора
2023, 88 мин
6.7
Времена года
2023, 96 мин
7.4
Ограбление по-аризонски
2024, 87 мин
7.7
Бунинъ
2024, 81 мин
8.2
По барам
2024, 97 мин
6.5
Крик в тишине
2024, 115 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
9.0
Гампи. Собачья жизнь
2024, 82 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
9.5
В Арктику
2023, 108 мин
6.7
Омерзительная пятерка
2023, 75 мин
8.5
Телефонные мошенники
2023, 108 мин
7.7
Отравленная любовь
2024, 88 мин
7.4
Расхитители гробниц. Королева монстров
2023, 88 мин
6.3
Клаустрофобы: Хижина в лесу
2023, 92 мин
Бесплатно
8.1
Конклав
2024, 115 мин
6.9
Девушка в багажнике
2024, 86 мин
7.5
72 часа
2024, 86 мин
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
7.5
Борец. Кажымукан - чемпион мира
2024, 82 мин
7.8
На прицеле
2024, 89 мин
7.4
Кресент-Сити
2024, 102 мин
7.1
Ускорение
2024, 107 мин
7.9
Амазонский стрелок
2024, 112 мин
8.5
Доминика
2024, 96 мин
7.7
Криминальный шеф
2023, 97 мин
7.6
День недели — любой
2024, 77 мин
6.5
Форсаж. Евротур
2024, 109 мин
6.2
Мошенник
2023, 87 мин
6.9
Сверхъестественное. Разлом времени
2024, 139 мин
8.6
Красные башмачки: Новая глава
2023, 111 мин
6.6
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
2024, 86 мин
8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
8.0
P.S. Верю в любовь
2023, 98 мин