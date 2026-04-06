Адреналин (фильм, 2025) смотреть онлайн

Вышедший на свободу мужчина оказывается втянутым в криминальные разборки, когда пытается помочь своему брату и сестре. Драма «Адреналин» — фильм из Дагестана о чести и совести.



Хабиб пять лет провел за решеткой за то, что насмерть сбил маленького ребенка. Оказавшись на свободе, он хочет побыстрее отмыться от мрачного прошлого, но обстоятельства оказываются сильнее. Шамилю, брату Хабиба, угрожает криминальный авторитет по имени Ибрагим. Он хочет заполучить территорию, где находится гараж Шамиля, и посылает туда своих детей. Кроме того, сводная сестра Хабиба, замужем за человеком, работающим на Ибрагима, и тот постоянно держит ее в страхе за собственную жизнь. Постепенно Хабиб понимает, что не может оставаться в стороне.



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