Иллюзия убийства
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Иллюзия убийства

Фильм Иллюзия убийства

2025, Reversion
Триллер, Детектив18+
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О фильме

После переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего старшего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведёт себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает — доверять нельзя никому.

Страна
Испания, Доминикана
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзия убийства»