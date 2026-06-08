Фильм Иллюзия убийства

После переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего старшего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведёт себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает — доверять нельзя никому.

