Фильм Иллюзия убийства
2025, Reversion
Триллер, Детектив18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
После переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего старшего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведёт себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает — доверять нельзя никому.
СтранаИспания, Доминикана
ЖанрДетектив, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джейкоб
Сантана
- ХЛАктёр
Хайме
Лорэнте
- МВАктёр
Мануэль
Вега
- БРАктриса
Белен
Руэда
- ФКАктёр
Фернандо
Кайо
- ЭЛАктриса
Эва
Льорач
- МПАктёр
Мэнни
Перес
- ОПАктёр
Омар
Патен
- ХМАктёр
Херардо
Мерседес
- СМАктёр
Сантьяго
Молеро
- КПАктриса
Клаудия
Плейсер
- РВАктёр
Роджер
Вассерман
- ФАСценарист
Фрэнк
Ариза
- МАСценарист
Марко
Антонио Лагарде
- ДССценарист
Джейкоб
Сантана
- ФАПродюсер
Фрэнк
Ариза
- ЛППродюсер
Луиза
Персабаль
- ДАОператор
Давид
Аскано