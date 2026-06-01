Фильм Мальчик и лис
2026, L'enfant du désert
Приключения, Семейный6+
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О фильме
Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 IMDb