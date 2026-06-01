Мальчик и лис
Wink
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Мальчик и лис

Фильм Мальчик и лис

2026, L'enfant du désert
Приключения, Семейный6+
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О фильме

Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb