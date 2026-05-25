Убийственная вечеринка (фильм, 2025) смотреть онлайн

Годами назревавший конфликт между хозяевами шикарного особняка и семьей его смотрителей достигает точки кипения. Фильм «Убийственная вечеринка» — сатирическая черная комедия из Франции в духе «Паразитов».



Где-то на просторах Прованса стоит дизайнерская вилла, принадлежащая богатой семье Трусселаров: знаменитому юристу Филиппу, его жене, в прошлом известной актрисе Лоранс и амбициозной дочери Гаранс. Трусселары приезжают сюда только на лето, а все остальное время за домом приглядывает семейство Азизи, без излишеств живущее в скромном флигеле. Однажды Гаранс приглашает на виллу своего молодого человека Мехди, мечтающего построить карьеру юриста. Теперь ему приходится наблюдать, как конфликт между Трусселарами и Азизи, дремавший многие годы, постепенно становится жестоким противостоянием.



Кто выйдет победителем из классовой борьбы, вы узнаете из комедии «Убийственная вечеринка» (2025), которую можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.

