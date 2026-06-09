Во времена, когда поверхность Земли почти полностью покрыта океаном, а в небе бушует шторм, мальчик-сирота находит в себе смелость усомниться в привычном порядке вещей. «Укротитель шторма: Легенда о молотоглавом» (2026) — фантастическое приключение о становлении героя.



300 лет назад мировое наводнение погрузило старый мир в пучину океана. Небо затянули черные тучи, несущие с собой бесконечную бурю. Однако на руинах человеческой цивилизации вырос город Аргос, чьи основатели живут вот уже сотни лет. Те, кто хотят укрыться в его крепких стенах, должны заслужить это право, выиграв в смертельных гонках. Это удается только самым отчаянным, тогда как те, кто занимает последнее место, вынуждены покидать свои острова, передав нажитое Аргосу. Но мальчик по имени Неб, живущий на острове Фиг вместе с дедушкой, верит в легенду о молотоглавом — спасителе, который положит конец тирании Аргоса.



На что ему придется пойти, чтобы спасти будущее своего народа, расскажет «Укротитель шторма: Легенда о молотоглавом». Фильм, наполненный захватывающими погонями и невероятными трюками, вы найдете на Wink.

