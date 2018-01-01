Биография

Грант Джордж – актер и диктор (актер озвучивания, дубляжа). Родился 19 мая 1971 года в Уотсонвилле, штат Калифорния, США. Актерскому мастерству учился в Американской академии драматических искусств. По окончании сразу же начал работать актером на театральной сцене в Лос-Анджелесе и гастролировать с различными постановкам, а также сниматься в кино, телешоу, рекламе, чуть позже – приступил к озвучиванию ролей. В течение последних десятилетий входит в топ лучших актеров озвучки. Среди звуковых работ Гранта Джорджа фильмы, мультфильмы, видеоигры, рекламные ролики, аудиокниги, трейлеры, голоса игрушек. С 2003 года в браке с Джессикой Джи-Джордж. Вдвоем они руководят компанией «Loop Group», которая озвучивает и режиссирует сотни сериалов и фильмов. Имеют двух сыновей, которые также являются талантливыми актерами озвучивания. Самыми яркими ролями Гранта Джонса стали Человеке муравей в серии мультфильмов Marvel, Хантер в спин-оффе мультфильма о кукольных персонажах «Монстр Хай» и Даниэль из «Кот Гром и заколдованный дом». Но наиболее признан Грант Джордж в сфере аниме, компьютерных и видеоигр. Его голосом говорят лейтенант Изуру Кира из всемирно известного аниме – сериала «Блич», великий Воин Света из серии ролевых компьютерных игр «Final Fantasy» и Шинджиро Арагаки из видеоигры «Persona 3».