Встреча с любовницей оборачивается для топового адвоката кошмаром, когда у них в номере оказывается труп неизвестного мужчины. Комедия «Безумный криминал» — фильм с Крисом Филлипсом и Ма Дон-соком о вечере, полном курьезов.



Однажды влиятельный и обеспеченный адвокат Ху Гунпин решает провести незабываемый вечер в шикарном отеле с любовницей Шэ Сяоман. Однако романтическим играм приходит конец, когда в окне номера загадочным образом появляется тело, придавленное рамой. В панике Гунпин связывается со своим помощником, но не хочет сеять лишнюю панику, поэтому врет о том, что произошло, и пытается спрятать тело. Но из-за этого все становится только хуже.



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