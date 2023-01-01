Биография

Рэй Куни — драматург, актер, писатель. Лауреат британской театральной премии Лоуренса Оливье. Удостоен Ордена Британской империи. Родился в 1932 году. На сцену вышел подростком. В течение полутора десятилетий играл в развлекательных постановках лондонских театров. Роли Куни были продиктованы его типажом: добродушный паренек с открытым лицом просто обязан попадать в безвыходные ситуации и комические положения. Немного набравшись опыта и не прерывая актерской карьеры, принимается писать пьесы. Его конек — запутанная, но легкая в восприятии комедия положений. Герои его пьес совершают поступки, нелепость которых видна даже самой недальновидной публике. Чувство зрительского превосходства, замешанное на веселости быстро развивающегося фарса, помогает комедиям Куни рекордно долго держаться в репертуаре. Самая популярная из пьес автора — «Слишком женатый таксист» — ставится по всему миру. В одной только России пьесу играли в трех десятках театров. В фильмах Куни играл до начала нового тысячелетия. Достигнув преклонных лет, предпочитает показываться на экране в роли самого себя. Иногда режиссирует и продюсирует ленты, снимаемые по его сочинениям.