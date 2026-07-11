Весной 2003 года московские хирурги разделили двух сиамских близнецов — Зиту и Гиту Резахановых. Две девочки из крошечного киргизского села жили спаянными с рождения: у них были общий мочевой пузырь, сросшийся кишечник и три ноги на двоих. Врачи помогли сиамским близнецам обрести новую жизнь, но счастья девушки так и не достигли. Разделенным сестрам пришлось пройти через тяжелые депрессивные эпизоды и принять то, что они никогда не смогут создать семью и родить детей. Никто из них не был готов потерять друг друга, но в 2015 году Зита умерла в возрасте 24 лет. Несколько лет назад у Гиты нашли рак желудка. Девушка пережила несколько операций и пока находится в ремиссии. В этом фильме Гита впервые расскажет о своей жизни, поделится своими переживаниями и мыслями. Ей также предстоит пройти несколько сеансов у психолога, чтобы понять, что с ней происходит.

