Игра убийцы
Wink
Фильмы
Игра убийцы
7.42025, Stvury
Криминал91 мин18+

Игра убийцы (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Двое следователей пытаются понять, кто стоит за загадочной смертью молодой девушки. Мрачный детектив «Игра убийцы» — фильм из Чехии о зле, которое скрывается совсем рядом.

Неподалеку от реки на севере Богемии находят тело девушки по имени Анна со множеством ножевых ранений. Расследовать убийство берутся Лаура и ее новый напарник Адам. Профессиональные отношения двух следователей осложняет прошлый роман, о котором оба они предпочли бы забыть. Первым подозреваемым становится мужчина, которого недавно арестовали по делу о схожем убийстве, однако улики говорят о том, что к смерти Анны он непричастен. Впереди у Лауры и Адама долгое расследование, в результате которого им откроются жуткие тайны Богемии.

От чьих рук погибла Анна, расскажет фильм «Игра убийцы» (2025), который вы найдете на Wink.

Страна
Чехия
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
8.3 IMDb