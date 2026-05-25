Игра убийцы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Двое следователей пытаются понять, кто стоит за загадочной смертью молодой девушки. Мрачный детектив «Игра убийцы» — фильм из Чехии о зле, которое скрывается совсем рядом.



Неподалеку от реки на севере Богемии находят тело девушки по имени Анна со множеством ножевых ранений. Расследовать убийство берутся Лаура и ее новый напарник Адам. Профессиональные отношения двух следователей осложняет прошлый роман, о котором оба они предпочли бы забыть. Первым подозреваемым становится мужчина, которого недавно арестовали по делу о схожем убийстве, однако улики говорят о том, что к смерти Анны он непричастен. Впереди у Лауры и Адама долгое расследование, в результате которого им откроются жуткие тайны Богемии.



От чьих рук погибла Анна, расскажет фильм «Игра убийцы» (2025), который вы найдете на Wink.

