Опытный детектив и новичок, пришедший в полицию из видеоблогов, расследуют дело, которое давно считалось закрытым. «Идеальные напарники» (2026) — детектив из Южной Кореи, сочетающий иронию и мрачный реализм.



Детектив Со Чжэхёк когда-то был выдающимся полицейским. Однако тяжелый развод и провалы на работе сделали из него неудачника без видимых перспектив. Его новый напарник, бывший инфлюенсер Ким Чжунхо — прямая противоположность Чжэхёка. Он молод, умен, родился в семье влиятельного бизнесмена и перед ним открыты все дороги. Однажды Чжэхёк и Чжунхо арестовывают мелкого воришку, ограбившего ящик для пожертвований в церкви. Однако дело быстро усложняется: улики указывают, что преступник как-то связан с убийством в сеульском районе Каннам. Вот только официально убийцу уже нашли, а дело успели закрыть. Чтобы докопаться до истины, напарники отправляются в столицу, где им предстоит распутать клубок тайн и заговоров.



Преодолеют ли они противоречия и вычислят ли настоящего преступника, вы узнаете из ироничного детектива «Идеальные напарники». Фильм уже доступен на нашем видеосервисе Wink.

