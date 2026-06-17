Идеальные напарники
Wink
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Идеальные напарники
2026, Kkeutjangsusa
Детектив, Криминал97 мин18+

Контент станет доступным 08.07.2026

Идеальные напарники (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Опытный детектив и новичок, пришедший в полицию из видеоблогов, расследуют дело, которое давно считалось закрытым. «Идеальные напарники» (2026) — детектив из Южной Кореи, сочетающий иронию и мрачный реализм.

Детектив Со Чжэхёк когда-то был выдающимся полицейским. Однако тяжелый развод и провалы на работе сделали из него неудачника без видимых перспектив. Его новый напарник, бывший инфлюенсер Ким Чжунхо — прямая противоположность Чжэхёка. Он молод, умен, родился в семье влиятельного бизнесмена и перед ним открыты все дороги. Однажды Чжэхёк и Чжунхо арестовывают мелкого воришку, ограбившего ящик для пожертвований в церкви. Однако дело быстро усложняется: улики указывают, что преступник как-то связан с убийством в сеульском районе Каннам. Вот только официально убийцу уже нашли, а дело успели закрыть. Чтобы докопаться до истины, напарники отправляются в столицу, где им предстоит распутать клубок тайн и заговоров.

Преодолеют ли они противоречия и вычислят ли настоящего преступника, вы узнаете из ироничного детектива «Идеальные напарники». Фильм уже доступен на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск