Wink
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Идеальные напарники
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальные напарники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальные напарники»

Режиссёры

Пак Чхоль-хван

Пак Чхоль-хван

Park Cheol-hwan
Режиссёр

Актёры

Пэ Сон-у

Пэ Сон-у

Bae Seong-woo
Актёр
Чон Га-рам

Чон Га-рам

Jeong Ga-ram
Актёр
Исом

Исом

Esom
Актриса
Чо Хан-чхоль

Чо Хан-чхоль

Jo Han-cheol
Актёр
Юн Гён-хо

Юн Гён-хо

Yoon Gyeong-ho
Актёр
Чан Сэ-а

Чан Сэ-а

Jang Se-ah
Актриса
Пак Чи-ён

Пак Чи-ён

Park Ji-yeon
Актриса

Сценаристы

Пак Чхоль-хван

Пак Чхоль-хван

Park Cheol-hwan
Сценарист
Хван Ин-хо

Хван Ин-хо

Hwang In-ho
Сценарист

Продюсеры

Кимджо Гван-су

Кимджо Гван-су

Kimjo Gwang-soo
Продюсер

Монтажёры

Чон Джи-ын

Чон Джи-ын

Jeong Ji-eun
Монтажёр
Ким Чхан-джу

Ким Чхан-джу

Kim Chang-joo
Монтажёр

Композиторы

Ким Тхэ-сон

Ким Тхэ-сон

Kim Tae-seong
Композитор
Чон Сан-у

Чон Сан-у

Jeong Sang-woo
Композитор