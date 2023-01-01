WinkВсе подборкиУжасы
Ужасы
5.5
Синистер. Обитель зла
2024, 80 мин
6.8
Зло: Новая глава
2024, 97 мин
6.8
Паранойя
2024, 94 мин
6.5
Последняя ночь в Террас Лэйнс
2024, 72 мин
7.3
Пожиратель грехов
2024, 86 мин
5.3
Пробуждение зла
2024, 81 мин
7.1
Заговоренная
2024, 111 мин
6.6
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
2024, 86 мин
6.1
Пункт назначения: Поезд № 13
2024, 98 мин
8.1
В тумане
2024, 91 мин
6.5
Омен: Кладовая страхов
2024, 86 мин
6.0
Пожиратель
2024, 85 мин
5.9
Вопль
2024, 101 мин
6.9
Год 10
2024, 92 мин
6.7
Охота на волков
2024, 84 мин
7.2
Мой сосед — монстр
2024, 99 мин
6.8
Город страха
2024, 88 мин
7.2
Все мои друзья мертвы
2024, 87 мин
6.7
Вампиры легкого поведения
2024, 103 мин
6.7
Деревенские против пришельцев
2024, 92 мин
7.8
Винни-Пух: Кровь и мед 2
2024, 89 мин
6.4
Подземная бездна
2024, 83 мин
5.1
Одержимая
2024, 116 мин
5.8
Жуть
2024, 77 мин
6.8
Крик. Сезон призраков
2024, 77 мин
7.2
Астрал. Ночной кошмар
2024, 108 мин
5.4
Паранормальные явления. Поместье призраков
2024, 77 мин
6.9
Первые ведьмы. Потомство
2024, 88 мин
7.0
Заклятие: Реинкарнация отца
2024, 88 мин
7.4
Кресент-Сити
2024, 102 мин
5.6
Замок дьявола
2024, 108 мин
6.8
Приют. Шепот призраков
2024, 90 мин
6.5
Реинкарнация. Демоны желаний
2024, 91 мин
6.8
Остров �Черепа
2024, 85 мин
6.5
Максин XXX
2024, 99 мин
6.9
Девушка в багажнике
2024, 86 мин
6.3
Потрошитель. Наследие
2024, 105 мин
5.8
Собиратель душ
2024, 100 мин
7.9
Нервный срыв
2024, 103 мин
5.6
Зубастики. Опасный рейс
2024, 88 мин
5.6
Сталкер. Черная плесень
2023, 88 мин
7.3
Реальные зомби
2023, 76 мин
6.2
Невидимое зло
2023, 97 мин
6.9
Белл-Лейк. Озеро демонов
2023, 86 мин
7.5
Паутина страха
2023, 101 мин
4.1
Чужой. Вторжение
2023, 70 мин
7.0
Одержимые злом
2023, 95 мин
6.2
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
2023, 91 мин