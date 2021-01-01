Скрежет (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Двенадцатилетняя гимнастка Тинья выбивается из сил, чтобы угодить амбициозной маме – бывшей фигуристке, ставшей популярной видеоблогершей. Девочка обязана быть идеальной, побеждать во всех соревнованиях и всегда излучать позитив. Чтобы хоть как-то отстраниться от материнского контроля, она находит себе отдушину в заботе о птичьем яйце, тайком принесенном из леса. Правда скрывать это увлечение с каждым днем всe сложнее. Яйцо очень быстро достигает гигантских размеров. Кто же из него вылупится?



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