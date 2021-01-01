Скрежет (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Двенадцатилетняя гимнастка Тинья выбивается из сил, чтобы угодить амбициозной маме – бывшей фигуристке, ставшей популярной видеоблогершей. Девочка обязана быть идеальной, побеждать во всех соревнованиях и всегда излучать позитив. Чтобы хоть как-то отстраниться от материнского контроля, она находит себе отдушину в заботе о птичьем яйце, тайком принесенном из леса. Правда скрывать это увлечение с каждым днем всe сложнее. Яйцо очень быстро достигает гигантских размеров. Кто же из него вылупится?
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ХБРежиссёр
Ханна
Бергхольм
- ССАктриса
Сиири
Солалинна
- СХАктриса
София
Хейккиля
- ЯВАктёр
Яни
Воланен
- РНАктёр
Рейно
Нордин
- ООАктёр
Ойва
Оллила
- ИМАктриса
Ида
Мяаттянен
- СЛАктриса
Сайя
Лентонен
- СЛАктриса
Стелла
Леппикорпи
- ХНАктриса
Хертта
Ниминен
- АПАктриса
Аада
Пунакиви
- ИРСценарист
Илья
Раутси
- ХБСценарист
Ханна
Бергхольм
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Любимова
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДДАктёр дубляжа
Дорофей
Дмитриев
- УСХудожница
Ульрика
Сьёлин
- ЯТОператор
Яркко
Т. Лайне
- СБКомпозитор
Стейн
Берге Свендсен