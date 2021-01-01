Скрежет
Wink
Фильмы
Скрежет
6.02021, Pahanhautoja
Ужасы82 мин18+
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Скрежет (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Двенадцатилетняя гимнастка Тинья выбивается из сил, чтобы угодить амбициозной маме – бывшей фигуристке, ставшей популярной видеоблогершей. Девочка обязана быть идеальной, побеждать во всех соревнованиях и всегда излучать позитив. Чтобы хоть как-то отстраниться от материнского контроля, она находит себе отдушину в заботе о птичьем яйце, тайком принесенном из леса. Правда скрывать это увлечение с каждым днем всe сложнее. Яйцо очень быстро достигает гигантских размеров. Кто же из него вылупится?

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Информация

Страна
Швеция, Финляндия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скрежет»

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