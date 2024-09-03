Женщина, пережившая резню собственной семьи, каждый год опасается возвращения кузена-психопата, виновника трагедии. Фильм «Потрошитель. Наследие» — хоррор с «королевой крика» Шоуни Смит из франшизы «Пила».



В жизни Мойры Коул несколько лет назад произошло несчастье: на ее семью напал ее кузен, сошедший с ума психопат Ли Моррис. Мойра с трудом пережила смерть близких и теперь пытается вместе с сыновьями забыть ужасы прошлого. Однако каждый год кое-что напоминает ей о резне — новая часть кинофраншизы, основанной на ее жутком опыте, выходит в кинотеатрах. Но вполне возможно, что беда поджидает ее не только в фильмах. Как только первый осенний ветерок принимается гонять желтые листья по дорожкам тихого пригорода, Мойру начинает преследовать чувство, что маньяк скоро вернется. И ее тревоги не напрасны, ведь тело преступника, которого полиция считает погибшим, так и не было найдено.



Сможет ли final girl спастись, когда убийца вновь придет за ней и ее родными? Об этом расскажет «Потрошитель. Наследие» (2024) — фильм смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

