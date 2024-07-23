Клуб анонимных убийц (фильм, 2022) смотреть онлайн

В группе людей, борющихся с наркозависимостью, появляется новый участник, желающий отомстить остальным за прошлые ошибки. Камерный триллер «Клуб анонимных убийц» — фильм о чрезмерно радикальном подходе к реабилитации.



Чудом избежав смерти после рецидива, Кара впервые за полгода возвращается в группу поддержки для наркозависимых. Она признает свой проступок и обещает работать над собой, так что Эллен, лидер группы, принимает ее назад. Помимо Кары и еще пяти участников на разных стадиях реабилитации в зале появляется новенький по имени Джек. После эмоционального знакомства он достает пистолет, берет всех присутствующих в заложники и требует, чтобы каждый доказал, что достоин оказаться на свободе. А если участники не раскроют самые сокровенные секреты, они поплатятся за это жизнью.



Какие тайны скрывают герои и почему Джек выбрал именно эту группу, вы узнаете, когда будете смотреть «Клуб анонимных убийц» 2022 года онлайн на Wink.

