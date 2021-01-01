Проклятие. Ночь страха (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Когда загадочным образом пропавшая женщина как ни в чем не бывало возвращается, ее дочь начинает подозревать, что на месте матери оказался кто-то другой. Психологический хоррор из Ирландии о том, какой страшной может быть семья.
Тихая и задумчивая старшеклассница по имени Чар живет с матерью Анджелой и бабушкой Ритой. Анджела большую часть времени проводит в кровати, страдая от хронической депрессии, тогда как на хрупкой и рассеянной бабушке Рите остаются домашние дела. Над Чар издеваются одноклассники, намекая, что она из семьи сумасшедших. Однажды Анджела бесследно исчезает, а на следующий день возвращается другим человеком. Она интересуется жизнью Чар, пытается быть хорошей матерью и, кажется, пребывает в гораздо лучшем настроении — по крайней мере до тех пор, пока в ее поведении не появляются признаки мании. Суеверная бабушка предупреждает внучку, что в деле могут быть замешаны злые духи, и постепенно Чар начинает ей верить.
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Кейт
Долан
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Хэйзел
Дуп
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Кэролайн
Брэкен
- ПРАктёр
Пол
Рейд
- ДДАктриса
Джейд
Джордан
- ДДАктриса
Джордан
Джонс
- ИКАктриса
Ингрид
Крейги
- КУАктриса
Кэти
Уайт
- ИСАктриса
Ифа
Спрэтт
- МДАктриса
Мириам
Дэвитт
- ФААктриса
Флоренс
Адебамбо
- КДСценарист
Кейт
Долан
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тихомиров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- НВОператор
Нарайан
Ван Мале