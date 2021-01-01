Проклятие. Ночь страха (фильм, 2021) смотреть онлайн

Когда загадочным образом пропавшая женщина как ни в чем не бывало возвращается, ее дочь начинает подозревать, что на месте матери оказался кто-то другой. Психологический хоррор из Ирландии о том, какой страшной может быть семья.



Тихая и задумчивая старшеклассница по имени Чар живет с матерью Анджелой и бабушкой Ритой. Анджела большую часть времени проводит в кровати, страдая от хронической депрессии, тогда как на хрупкой и рассеянной бабушке Рите остаются домашние дела. Над Чар издеваются одноклассники, намекая, что она из семьи сумасшедших. Однажды Анджела бесследно исчезает, а на следующий день возвращается другим человеком. Она интересуется жизнью Чар, пытается быть хорошей матерью и, кажется, пребывает в гораздо лучшем настроении — по крайней мере до тех пор, пока в ее поведении не появляются признаки мании. Суеверная бабушка предупреждает внучку, что в деле могут быть замешаны злые духи, и постепенно Чар начинает ей верить.



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