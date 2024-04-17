Спуск в бездну (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Профессор снаряжает научную экспедицию вглубь шахты, где всех участников поджидает кровожадный монстр. Французский фильм ужасов с практическими спецэффектами.
1950-е годы. Франция. Профессор Бертье мечтает добраться до такой точки под землей, куда еще никому не удавалось спуститься, и взять оттуда ценные образцы. Он организовывает спуск в глубокую шахту, куда его сопровождает группа шахтеров, решивших подзаработать. Они и не подозревают, что внизу, в катакомбах, наполненных густой тьмой, им предстоит столкнуться с первородным ужасом. В недрах земли их поджидает ужасающее древнее существо, служившее божеством у исчезнувшего народа и названное Пожирателем душ. Умершее племя оставило на стенах послания о своем кровавом боге, которые может расшифровать профессор Бертье.
- МТРежиссёр
Матьё
Тури
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- АЭАктёр
Амир
Эль Касем
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- ТСАктёр
Тома
Соливерес
- ДМАктёр
Диего
Мартин
- БСАктёр
Бруно
Санчес
- МРАктёр
Марк
Ризо
- АБАктёр
Антуан
Баслер
- ВНАктёр
Вабинле
Набье
- РГАктёр
Рашид
Гуэллаз
- МТСценарист
Матьё
Тури
- ЭЖПродюсер
Эрик
Жандарм
- ТЛПродюсер
Томас
Любо
- АЛПродюсер
Алексис
Луазон
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- АНХудожница
Агнес
Ноден
- ОДКомпозитор
Оливье
Деривьер