Спуск в бездну (фильм, 2023) смотреть онлайн

Профессор снаряжает научную экспедицию вглубь шахты, где всех участников поджидает кровожадный монстр. Французский фильм ужасов с практическими спецэффектами.



1950-е годы. Франция. Профессор Бертье мечтает добраться до такой точки под землей, куда еще никому не удавалось спуститься, и взять оттуда ценные образцы. Он организовывает спуск в глубокую шахту, куда его сопровождает группа шахтеров, решивших подзаработать. Они и не подозревают, что внизу, в катакомбах, наполненных густой тьмой, им предстоит столкнуться с первородным ужасом. В недрах земли их поджидает ужасающее древнее существо, служившее божеством у исчезнувшего народа и названное Пожирателем душ. Умершее племя оставило на стенах послания о своем кровавом боге, которые может расшифровать профессор Бертье.



