Проклятие черной монахини (фильм, 2023) смотреть онлайн

Девушка должна провести жуткий ритуал, чтобы избавиться от порчи, которую на ее семью навлек отчим. Проникнутый камбоджийским фольклором хоррор «Проклятие черной монахини» — фильм о родственных узах, которые невозможно разорвать.



Экспат по имени Габриель давно влюблен в культуру и обычаи Камбоджи и потому поселился в городе Сиемреал. Но однажды его фатальная ошибка приводит к смерти местной беременной женщины. Муж погибшей в ярости проводит магический ритуал, который оставляет на семье Габриеля страшное проклятие. Годы спустя от колдовства начинает страдать его падчерица Габриэля Сильви. Чтобы остаться в живых, ей нужно подарить жизнь неродившемуся ребенку.



Сможет ли Сильви справиться с последствиями действий своего отчима, вы узнаете из фильма ужасов «Проклятие черной монахини» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

