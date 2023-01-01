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Российские триллеры
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
5.8
Моя девочка
2023, 74 мин
8.7
Слон
2022, 82 мин
9.2
Мужское слово
2024, 93 мин
6.6
Черное
2023, 24 мин
Бесплатно
8.0
Пассажиры
2024, 80 мин
6.0
Мерцание
2023, 92 мин
5.4
Кахексия
2022, 89 мин
6.5
Нуартье
2020, 12 мин
7.1
Правда
2023, 93 мин
Бесплатно
7.3
Зоськина заправка
2023, 89 мин
7.4
Слежка
2023, 100 мин
7.3
В погоне за камнем
2023, 89 мин
8.6
Люби их всех
2019, 98 мин
9.2
12
2007, 153 мин
6.0
Неестественный отбор
2023, 92 мин
7.0
Подвал господина Гринберга
2023, 99 мин
8.4
Плакать нельзя
2022, 120 мин
Бесплатно
9.5
В августе 44-го
2001, 105 мин
Бесплатно
7.7
Черная маска
2002, 102 мин
Бесплатно
5.8
Швейцар
2014, 76 мин
Бесплатно
6.7
Микулай
2023, 105 мин
7.5
Сквозь время
2022, 100 мин
Бесплатно
6.6
МаскЕрад
2023, 109 мин
4.2
Молоди
2021, 76 мин
8.8
Нюрнберг
2023, 124 мин
Бесплатно
8.7
Бешенство
2023, 96 мин
Бесплатно
7.8
Во тьме
2022, 96 мин
7.2
По-мужски
2022, 101 мин
7.4
Убежище
2022, 87 мин
6.3
F20
2022, 84 мин
8.2
Шиzа
2004, 83 мин
7.2
Ночной Продавец
2004, 85 мин
7.3
Стикер
2022, 112 мин
Бесплатно
9.6
Князь Владимир
2004, 77 мин
Бесплатно
7.4
Приговоренный
2021, 83 мин
Бесплатно
8.4
Решала: Брат
2022, 86 мин
Бесплатно
7.1
Модель
2021, 89 мин
6.6
Бодибилдер
2022, 87 мин
Бесплатно
7.4
Обратимая реальность
2022, 80 мин
Бесплатно
6.1
Останки
2021, 19 мин
Бесплатно
7.2
Измена
2012, 114 мин
Бесплатно
8.1
Мытарь
1997, 72 мин
Бесплатно
8.6
На Луне
2019, 96 мин
8.8
Красный призрак
2020, 94 мин
5.3
Хартс
2021, 77 мин
7.2
Замыкание
2021, 82 мин
6.6
Москвы не бывает
2020, 97 мин