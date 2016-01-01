Мой убийца (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Мой убийца
Детективы, Триллеры103 мин12+
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Сюжет
Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы справедливость восторжествовала, дело закрыто, но Джулус замечает странности и нестыковки в расследовании. Главный герой, несмотря на неодобрение начальст�ва, решает подробнее разобраться в этом деле. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КМРежиссёр
Костас
Марсаан
- ВЛАктёр
Вячеслав
Лавернов
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- СФАктёр
Степан
Федоренко
- ИЯАктёр
Илья
Яковлев
- ДСАктёр
Джулустан
Семёнов
- ПДАктёр
Прокопий
Данилов
- ДААктёр
Дмитрий
Алексеев
- ИМАктёр
Иван
Мишагин
- ДТАктёр
Дмитрий
Трофимов
- ЗБАктриса
Зоя
Багынанова
- СТСценарист
Светланна
Таайко
- МНСцена�рист
Мария
Находкина
- КМСценарист
Костас
Марсаан
- МСПродюсер
Марианна
Сиэгэн
- КММонтажёр
Костас
Марсаан
- ИИОператор
Искандер
Иванов
- НМКомпозитор
Николай
Михеев