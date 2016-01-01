Мой убийца (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы справедливость восторжествовала, дело закрыто, но Джулус замечает странности и нестыковки в расследовании. Главный герой, несмотря на неодобрение начальст�ва, решает подробнее разобраться в этом деле. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки…



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