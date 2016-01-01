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Мой убийца

Мой убийца (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Мой убийца
Детективы, Триллеры103 мин12+

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Сюжет

Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы справедливость восторжествовала, дело закрыто, но Джулус замечает странности и нестыковки в расследовании. Главный герой, несмотря на неодобрение начальства, решает подробнее разобраться в этом деле. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой убийца»

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