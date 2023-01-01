В погоне за камнем (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Криминальный боевик о похищении невероятно дорогого бриллианта, в котором участвовала дочь ювелира. Хан — самый известный и уважаемый ювелир в округе, и в его планах устроить грандиозное мероприятие, в рамках которого он представит публике самый дорогой бриллиант в стране. Однако в наиболее ответственный момент драгоценность похищает троица преступников, которым срочно надо достать деньги. Кроме них в этой операции каким-то образом замешана дочь Хана, что становится для него неожиданностью. Теперь все причастные к ограблению оказываются в серьезной опасности, а впереди их ждут непростые испытания. Наблюдать за их похождениями позволит фильм «В погоне за камнем» — смотреть онлайн боевик 2023 года можно на Wink.



